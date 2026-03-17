Очередная группа переселенцев прибыла в село Ходжавенд - ФОТО

Согласно «I государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», в село Ходжавенд Ходжавендского района осуществлено очередное переселение, семьи прибыли в родной край.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сегодня в село Ходжавенд прибыли 11 семей (36 человек).

Для семей, ступивших на землю родного села, это стало двойной праздничной радостью.

Отметим, что в селе созданы необходимые условия для расселения жителей. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность руководству страны за созданные для них условия, пожелали упокоения душ наших шехидов, освободивших наши земли от оккупации, пожелали здоровья гази.