В Баку проходит «Забег Победы»

В Баку дан старт очередному благотворительному «Забегу Победы», организованному в честь 5-й годовщины Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне Министерством молодёжи и спорта совместно с компанией «Baku City Circuit» и Федерацией лёгкой атлетики Азербайджана.

Как передает 1news.az, забег стартовал в Приморском национальном парке, у фонтана «Семь красавиц».

Перед забегом прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память о шехидах Отечественной войны.

Дистанция забега составит 10 километров. Первые участники, пришедшие к финишу, будут объявлены победителями и награждены. Сертификат участника можно будет скачать на официальном сайте забега.

В рамках забега также будут организованы интересные и развлекательные мероприятия. Все участники, пришедшие к финишу, будут награждены медалями.

Все собранные средства будут перечислены в фонд «YAŞAT».

Отметим, что «Забег Победы» традиционно проводится ежегодно, начиная с 2021 года.