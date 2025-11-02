В Баку проходит «Забег Победы»
В Баку дан старт очередному благотворительному «Забегу Победы», организованному в честь 5-й годовщины Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне Министерством молодёжи и спорта совместно с компанией «Baku City Circuit» и Федерацией лёгкой атлетики Азербайджана.
Как передает 1news.az, забег стартовал в Приморском национальном парке, у фонтана «Семь красавиц».
Перед забегом прозвучал Государственный гимн Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память о шехидах Отечественной войны.
Дистанция забега составит 10 километров. Первые участники, пришедшие к финишу, будут объявлены победителями и награждены. Сертификат участника можно будет скачать на официальном сайте забега.
В рамках забега также будут организованы интересные и развлекательные мероприятия. Все участники, пришедшие к финишу, будут награждены медалями.
Все собранные средства будут перечислены в фонд «YAŞAT».
Отметим, что «Забег Победы» традиционно проводится ежегодно, начиная с 2021 года.