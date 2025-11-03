Trendyolmilla Kids: комфорт и качество для детей - ФОТО

Дети любят одеваться удобно.

Одежда не должна стеснять их движения и должна позволять им свободно двигаться в течение всего дня. Выбирая одежду для своих детей, родители учитывают не только комфорт, но и качество, а также безопасность материалов.

Это подтверждают и международные исследования. Согласно опросам, проведенным Cotton Incorporated Lifestyle Monitor в 2022 и 2023 годах, родители при покупке одежды к школьному сезону в первую очередь обращают внимание на комфорт (75%), качество (68%) и долговечность (53%). 84% родителей отдают предпочтение одежде из хлопка, ценя ее за комфорт, воздухопроницаемость и ​​надежность.

Создавая коллекцию Trendyolmilla Kids, бренд Trendyolmilla опирается именно на эти принципы. Коллекция объединяет комфорт, актуальные тренды и высокое качество,— всё, что важно и детям, и родителям.

В производстве используются высококачественные хлопковые смеси, эластичный деним и воздухопроницаемые ткани. Вся продукция производится в Турции и полностью соответствует стандартам качества и безопасности Trendyol. Каждый элемент коллекции проходит комплексные химические и физические испытания.

Коллекция Trendyolmilla Kids предназначена для детей в возрасте от 3 до 14 лет и полностью покрывает их потребности в одежде, от повседневных и домашних вещей до верхней и пляжной одежды, а также включает школьные рюкзаки, обувь и аксессуары. Линейка предлагает решения на любой сезон.

Благодаря доступным ценам на любой бюджет, одежда и аксессуары становятся любимыми элементами гардеробa каждого ребёнка.

Посредством одежды коллекция отражает энергию и творческий дух детства. Вдохновленная университетской и городской эстетикой, она включает модели для девочек и мальчиков, а также универсальные варианты, отличающиеся своей практичностью.

‘’Trendyolmilla Kids создает баланс между комфортом, долговечностью и креативностью, предлагая современный, стильный и привлекательный дизайн. Наши модели поощряют свободу движения детей и одинаково нравятся как детям, так и родителям, оставаясь при этом доступными по цене’’, отметилa Caнем Tyнa, генеральный директор Trendyolmilla.

Мягкие и яркие цветовые палитры, позитивные графические элементы и детали с цветовыми блоками дополняют коллекцию Trendyolmilla Kids, подчеркивая свободолюбивый дух и индивидуальность каждого ребенка. Такой дизайнерский подход делает детскую одежду более выразительной и интересной, предоставляя детям возможность самовыражения.

Азербайджанские потребители могут приобрести данную коллекцию, сочетающую комфорт, качество и стиль, по доступным ценам, прямо на платформе Trendyol.

