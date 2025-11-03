 Trendyolmilla Kids: комфорт и качество для детей - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Trendyolmilla Kids: комфорт и качество для детей - ФОТО

First News Media15:30 - Сегодня
Trendyolmilla Kids: комфорт и качество для детей - ФОТО

Дети любят одеваться удобно.

Одежда не должна стеснять их движения и должна позволять им свободно двигаться в течение всего дня. Выбирая одежду для своих детей, родители учитывают не только комфорт, но и качество, а также безопасность материалов.

Это подтверждают и международные исследования. Согласно опросам, проведенным Cotton Incorporated Lifestyle Monitor в 2022 и 2023 годах, родители при покупке одежды к школьному сезону в первую очередь обращают внимание на комфорт (75%), качество (68%) и долговечность (53%). 84% родителей отдают предпочтение одежде из хлопка, ценя ее за комфорт, воздухопроницаемость и ​​надежность.

Создавая коллекцию Trendyolmilla Kids, бренд Trendyolmilla опирается именно на эти принципы. Коллекция объединяет комфорт, актуальные тренды и высокое качество,— всё, что важно и детям, и родителям.

В производстве используются высококачественные хлопковые смеси, эластичный деним и воздухопроницаемые ткани. Вся продукция производится в Турции и полностью соответствует стандартам качества и безопасности Trendyol. Каждый элемент коллекции проходит комплексные химические и физические испытания.

Коллекция Trendyolmilla Kids предназначена для детей в возрасте от 3 до 14 лет и полностью покрывает их потребности в одежде, от повседневных и домашних вещей до верхней и пляжной одежды, а также включает школьные рюкзаки, обувь и аксессуары. Линейка предлагает решения на любой сезон.

Благодаря доступным ценам на любой бюджет, одежда и аксессуары становятся любимыми элементами гардеробa каждого ребёнка.

Посредством одежды коллекция отражает энергию и творческий дух детства. Вдохновленная университетской и городской эстетикой, она включает модели для девочек и мальчиков, а также универсальные варианты, отличающиеся своей практичностью.

‘’Trendyolmilla Kids создает баланс между комфортом, долговечностью и креативностью, предлагая современный, стильный и привлекательный дизайн. Наши модели поощряют свободу движения детей и одинаково нравятся как детям, так и родителям, оставаясь при этом доступными по цене’’, отметилa Caнем Tyнa, генеральный директор Trendyolmilla.

Мягкие и яркие цветовые палитры, позитивные графические элементы и детали с цветовыми блоками дополняют коллекцию Trendyolmilla Kids, подчеркивая свободолюбивый дух и индивидуальность каждого ребенка. Такой дизайнерский подход делает детскую одежду более выразительной и интересной, предоставляя детям возможность самовыражения.

Азербайджанские потребители могут приобрести данную коллекцию, сочетающую комфорт, качество и стиль, по доступным ценам, прямо на платформе Trendyol.

На правах рекламы

Поделиться:
203

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев на нынешние территории Армении не ...

Политика

Ильхам Алиев: На исторических картах нет озера Севан, есть озеро Гёйча

Политика

Президент: Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня

Политика

Президент: Замена азербайджанских слов иностранными - либо ошибка, либо ...

Общество

В Азербайджане лесник годами вымогал деньги у жителей

Trendyolmilla Kids: комфорт и качество для детей - ФОТО

Moma Liv - новый стандарт городской жизни и надёжных инвестиций в Тбилиси - ФОТО

Зарплаты азербайджанских военнослужащих переведут на банковские карты

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

«Операция длилась более 8 часов»: отец 21-летнего парня, которому пересадили сердце от посмертного донора

Кто он, задержанный глава Исполнительной власти Балакенского района? - ДОСЬЕ

Унижение под камерой: симптом системной проблемы отношения к женщинам

Парвана Исмаилова раскрыла, почему муж в прямом эфире сбрил ей волосы - ФОТО

Последние новости

Министр обороны РА: Армения продолжит закупать вооружения, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном

Сегодня, 16:15

Секретарь Совбеза Армении обсудил с советником главы Еврокомиссии проект TRIPP

Сегодня, 16:05

В Азербайджане лесник годами вымогал деньги у жителей

Сегодня, 15:58

Джейхун Байрамов принял лидера турецкой Партии Великого Союза - ФОТО

Сегодня, 15:35

Trendyolmilla Kids: комфорт и качество для детей - ФОТО

Сегодня, 15:30

В аэропорту Стамбула 12 часов искали кота, сбежавшего из переноски перед полётом - ФОТО

Сегодня, 15:25

Открытие армяно-турецкой границы пока не обсуждается - источник в Анкаре

Сегодня, 15:18

Начальник Генштаба Сербии прибудет в Баку

Сегодня, 15:08

Ильхам Алиев: На исторических картах нет озера Севан, есть озеро Гёйча

Сегодня, 14:52

Президент: Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана

Сегодня, 14:50

Президент: Азербайджан никогда не был таким сильным, как сегодня

Сегодня, 14:45

Moma Liv - новый стандарт городской жизни и надёжных инвестиций в Тбилиси - ФОТО

Сегодня, 14:40

Президент: Замена азербайджанских слов иностранными - либо ошибка, либо провокация

Сегодня, 14:37

Зарплаты азербайджанских военнослужащих переведут на банковские карты

Сегодня, 14:32

Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев на нынешние территории Армении не должно пугать армянский народ и государство

Сегодня, 14:26

Госслужба проведет земельные аукционы

Сегодня, 14:22

Президент Ильхам Алиев: Мы уже несколько месяцев проводим большую геологическую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре

Сегодня, 14:20

Президент Ильхам Алиев: Ведущей движущей силой нашей экономики сегодня является ненефтяной сектор

Сегодня, 14:18

Президент Азербайджана: Мы уже экспортируем военную продукцию во многие страны

Сегодня, 14:07

Президент Ильхам Алиев: Искусственный интеллект сегодня является неотъемлемой частью будущего развития стран

Сегодня, 14:05
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10