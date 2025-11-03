 Министр обороны РА: Армения продолжит закупать вооружения, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Политика

Министр обороны РА: Армения продолжит закупать вооружения, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном

First News Media16:15 - Сегодня
Министр обороны РА: Армения продолжит закупать вооружения, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном

Армения продолжит закупать вооружения и военную технику, но не может не учитывать вашингтонские договоренности с Азербайджаном 8 августа, заявил министр обороны Сурен Папикян журналистам.

Глава ведомства, судя по всему, намекнул на возможный пересмотр политики страны в военно-технической сфере.

По его словам, достигнутые Ереваном и Баку договоренности в США – это важное обстоятельство, и они будут иметь свои последствия.

Источник: Sputnik Армения

Министр обороны РА: Армения продолжит закупать вооружения, но с учетом вашингтонских договоренностей с Азербайджаном

