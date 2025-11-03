В «Nar» станет известен следующий победитель автомобиля – Вечер полон эмоций!

Выгодный мобильный оператор «Nar» сегодня проведёт второй розыгрыш автомобиля в рамках лотереи «Çoox Şanslı». Уже сегодня станет известно имя счастливого обладателя «Haval H6 Ultra», а ещё три абонента «Nar» получат смартфоны «Xiaomi Redmi Note 14 Pro».

Лотерея «Çoox Şanslı» продлится до конца года. В течение этого времени абоненты «Nar» смогут выиграть замечательные призы: смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro – каждый день, автомобиль Haval H6 Ultra – каждую неделю и автомобиль Li L9 Ultra – в финальном розыгрыше. Победители определяются случайным образом и объявляются в прямом эфире.

Чтобы принять участие в лотерее «Çoox Şanslı», абонентам «Nar» достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами, которые предоставляют минуты для разговоров внутри сети и возможность выиграть призы:

• Пакет за 1 AZN — 3 шанса и 15 внутрисетевых минут — наберите *71#YES

• Пакет за 2 AZN — 7 шансов и 35 внутрисетевых минут — наберите *72#YES

• Пакет за 3 AZN — 12 шансов и 55 внутрисетевых минут — наберите *73#YES

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение «Nar+» или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/

В настоящее время оператор «Nar» обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

