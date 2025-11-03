Помощника Мехтиева арестовывали три года назад

Эльдара Амирова, обвиняемого в участии в попытке государственного переворота по делу Рамиза Мехтиева, арестовывали три года назад.

Как передает Qafqazinfo, бывший заведующий секретариатом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), экс-сотрудник Администрации Президента Эльдар Гурбан оглу Амиров был признан виновным в совершении административного правонарушения.

Решением Ясамальского суда в феврале 2022 года Э.Амиров был приговорен к 30 суткам ареста.

На этот раз он арестован по более тяжкому обвинению. Решением Сабаильского районного суда Эльдару Амирову избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Он работал в Администрации Президента в то время, когда Р.Мехтиев занимал пост руководителя администрации, а впоследствии был его неофициальным помощником.

Читайте по теме:

Арестован помощник Рамиза Мехтиева Эльдар Амиров