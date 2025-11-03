 Порядок уплаты взносов по ОМС по негосударственному сектору может измениться | 1news.az | Новости
Общество

Порядок уплаты взносов по ОМС по негосударственному сектору может измениться

First News Media19:45 - Сегодня
Порядок уплаты взносов по ОМС по негосударственному сектору может измениться

В Азербайджане может измениться порядок уплаты взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для работников ненефтегазового и негосударственного секторов.

Согласно полученной Report информации, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О медицинском страховании".

В соответствии с предложенными изменениями, начиная со следующего года, страхователь и страховщик будут выплачивать 2% от суммы ежемесячного дохода в размере до 2500 манатов, а если доход превышает 2 500 манатов - в размере 0,5% от суммы, превышающей этот порог.

В соответствии с действующим законодательством, физические лица, работающие по найму, военнослужащие (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), а также лица, назначенные на должность Милли Меджлисом или соответствующим органом исполнительной власти (учреждением), и лица, занимающие выборные оплачиваемые должности, обязаны выплачивать страховые взносы в размере 2% от заработной платы до 8 000 манатов (страхователь и страховщик). При этом с дохода свыше 8 000 манатов страхователь и страховщик обязаны выплачивать 0,5% от суммы, превышающей этот порог.

