В Азербайджане повышается акцизная ставка на импортируемые подержанные легковые автомобили

С будущего года в Азербайджане повышается акцизная ставка на импортируемые легковые автомобили, произведённые более 7 лет назад.

Как сообщает АПА, это отражено в предложенных изменениях в Налоговый кодекс.

В настоящее время, если срок с даты производства импортируемых легковых автомобилей превышает 7 лет, к сумме акциза применяется повышающий коэффициент — 1,2 для легковых автомобилей с бензиновым двигателем и 1,5 для легковых автомобилей с дизельным двигателем.

Согласно проекту, с 1 января 2026 года при ввозе в Азербайджан легковых автомобилей, возраст которых превышает 7 лет, акцизная ставка будет рассчитываться с применением повышающих коэффициентов: 1,5 — для автомобилей с бензиновым двигателем и 2 — для автомобилей с дизельным двигателем.

Cогласно Налоговому кодексу, ставка акциза на легковые автомобили рассчитывается следующим образом:

если объём двигателя до 2000 куб. см , акциз составляет 0,30 маната за каждый куб. см объёма двигателя ;

если объём двигателя до 3000 куб. см , акциз составляет 600 манат + 5 манат за каждый куб. см объёма двигателя от 2001 до 3000 куб. см ;

если объём двигателя до 5000 куб. см , акциз составляет 18 600 манат + 35 манат за каждый куб. см объёма двигателя от 4001 до 5000 куб. см ;

если объём двигателя свыше 5000 куб. см, акциз составляет 53 600 манат + 70 манат за каждый куб. см объёма двигателя свыше 5000 куб. см.

Для легковых автомобилей с объёмом двигателя более 3000 куб. см и сроком производства более 3 лет применяется иная ставка акциза: