Посол Казахстана и азербайджанский бизнесмен награждены госнаградой - ФОТО

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель награжден орденом «Курмет».

От имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева государственную награду вручил министр иностранных дел Ермек Кошербаев, говорится в сообщении дипмиссии страны в Азербайджане.

В своей поздравительной речи глава внешнеполитического ведомства отметил стратегическое партнерство и тесное сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном.

Посол Алим Байель заявил, что посольство в Азербайджане продолжит работу по выполнению задач, направленных на эффективную реализацию внешней политики Казахстана и укрепление казахско-азербайджанских союзнических отношений.

За благотворительную деятельность орденом «Курмет» также награжден азербайджанский предприниматель Амиль Юсифов. Он подарил квартиры родственникам граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе самолета азербайджанской авиакомпании AZAL под Актау, а также автомобили спасателям, больнице и станции скорой помощи г. Актау.