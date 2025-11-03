 Водителям напомнили о правилах безопасности на дорогах в дождливую погоду | 1news.az | Новости
Водителям напомнили о правилах безопасности на дорогах в дождливую погоду

Феликс Вишневецкий09:30 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обратился к водителям с призывом проверять исправность автомобиля перед выездом в дождливую погоду.

«Движение на технически неисправном транспортном средстве в условиях осадков влияет на интенсивность движения на столичных дорогах. В такую погоду поломка автомобиля на дороге приводит к возникновению искусственных заторов. В результате движение других транспортных средств затрудняется, а риск аварий повышается», - говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом.

Водителям рекомендуется перед выездом проверять техническое состояние своих автомобилей - особое внимание следует уделить состоянию шин, работе тормозной системы, исправности стеклоочистителей, а также корректной работе световых приборов.

«В дождливую погоду водителям важно быть особенно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а в случае неисправности остановить автомобиль на обочине. Это имеет важное значение для безопасности как самих водителей, так и других участников дорожного движения», - подчеркивается в обращении.

246

