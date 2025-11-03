Азербайджан вошёл в тройку стран по числу студентов в Украине

Украина продолжает оставаться одним из ключевых направлений для получения высшего образования среди азербайджанской молодежи.

По данным Министерства образования и науки Украины, в украинских вузах в настоящее время обучаются более пяти тысяч граждан Азербайджана. Об этом сообщил посол Украины в Баку Юрий Гусев, отметив, что Азербайджан входит в тройку стран, чьи студенты наиболее активно выбирают украинские университеты.

По официальной статистике, наибольшее количество иностранных студентов прибывает из Китая - 6 846 человек.

Азербайджан занимает второе место с показателем 5 017 студентов, а замыкает тройку лидеров Грузия - 1 081 человек.

Посол подчеркнул, что азербайджанские студенты играют заметную роль в международном академическом сообществе Украины и вносят вклад в развитие межкультурного диалога.

«Мы благодарны за доверие и интерес, который молодежь Азербайджана проявляет к украинскому образованию. Это свидетельство устойчивых связей и высокого уровня сотрудничества между нашими странами», — отметил Юрий Гусев.

Посольство Украины в Баку, совместно с инициативой Study in Ukraine под руководством Елены Шаповаловой, намерено и далее укреплять академические контакты, развивая программы обмена и совместные образовательные проекты.