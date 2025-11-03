Руководство НАНА и представители зарубежных научных учреждений посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли, члены Президиума, руководящий состав и представители ряда академий наук мира и влиятельных международных научных учреждений, находящиеся с визитом в нашей стране в рамках юбилейных мероприятий по случаю 80-летия Академии, посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Академии, представители научной общественности возложили цветы к могиле великого лидера Гейдара Алиева, с уважением почтили его память.

Также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, на Аллее почетного захоронения были посещены могилы покойных президентов НАНА – академиков Мирасадуллы Миргасымова, Юсифа Мамедалиева, Мусы Алиева, Захида Халилова, Рустама Исмаилова, Гасана Абдуллаева, Эльдара Салаева, Фарамаза Магсудова и Махмуда Керимова, с уважением почтена их память.