Песков объяснил причину сбоев в работе мобильного интернета в Москве
Решения об отключении мобильной связи могут приниматься российскими властями для обеспечения безопасности.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Негативные последствия, в том числе для бизнеса, являются предметом обсуждения, сказал он.
«Все отключения происходят в строгом соответствии с законодательством. Информация на этот счет заблаговременно представлялась, — сказал Песков на брифинге. — Возможность (предоставлялась. — Ъ) ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет».
Он подчеркнул, что все решения принимаются ради обеспечения безопасности. Что касается проблем у бизнеса, возникающих из-за сбоев в работе связи, — «это предмет для анализа».
«Мы это обсуждаем. Будет опыт — будут решения проблем», — добавил Дмитрий Песков.
В Роскомнадзоре сегодня заявили, что вопросы, связанные с работой мобильного интернета в Москве, следует адресовать Минцифры.
Источник: «КоммерсантЪ»