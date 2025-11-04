Названа возможная причина массовой гибели найденных в Казахстане тюленей - ОБНОВЛЕНО

Причиной смерти более 100 занесенных в Красную книгу Казахстана каспийских тюленей, обнаруженных на берегу моря, предположительно, стало снижение иммунитета и развившаяся на этом фоне инфекция.

Об этом ТАСС сообщили в комитете рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана.

"По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более [одного] месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района Мангистауской области они вынесены западным штормовым ветром только сейчас. Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям", - сообщили в ведомстве.

В комитете отметили, что специалисты продолжают мониторинг побережья, отбирают пробы с останков животных при наличии такой возможности, а также занимаются утилизацией туш.

08:57

Сотрудники департамента экологии Мангистауской области Казахстана обнаружили туши 112 тюленей на побережье Каспийского моря в Казахстане.

Об этом сообщили в ведомстве.

По данным департамента, «в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей». На месте проведен сбор проб морской воды для выяснения причин происшедшего.

Случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят не впервые. В июне 2025 года в Минсельхозе Казахстана сообщали, что причиной таких случаев в 2024 году могли стать высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа. В 2022-2023 годах эти животные гибли от чумы плотоядных и острой пневмонии.

Источник: ТАСС