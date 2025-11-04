В Бакметрополитене открылся контакт-центр для пассажиров - ВИДЕО

Бакинский метрополитен запустил новый контакт-центр, призванный повысить качество обслуживания пассажиров и оперативность обратной связи.

Теперь можно обращаться на единый номер 964, чтобы получить консультацию, оставить отзыв или подать жалобу.

По словам руководителя пресс-службы компании Бахтияра Мамедова, контакт-центр будет принимать звонки ежедневно с 07:00 до 23:00, без выходных. Все обращения фиксируются в системе и направляются в соответствующие подразделения для рассмотрения.

Новая «горячая линия» позволит пассажирам оперативно получать информацию о графике движения поездов, технических работах, потерянных вещах и других вопросах, связанных с работой подземки.

Источник: Report