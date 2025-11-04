 В Бакметрополитене открылся контакт-центр для пассажиров - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Бакметрополитене открылся контакт-центр для пассажиров - ВИДЕО

First News Media11:27 - Сегодня
В Бакметрополитене открылся контакт-центр для пассажиров - ВИДЕО

Бакинский метрополитен запустил новый контакт-центр, призванный повысить качество обслуживания пассажиров и оперативность обратной связи.

Теперь можно обращаться на единый номер 964, чтобы получить консультацию, оставить отзыв или подать жалобу.

По словам руководителя пресс-службы компании Бахтияра Мамедова, контакт-центр будет принимать звонки ежедневно с 07:00 до 23:00, без выходных. Все обращения фиксируются в системе и направляются в соответствующие подразделения для рассмотрения.

Новая «горячая линия» позволит пассажирам оперативно получать информацию о графике движения поездов, технических работах, потерянных вещах и других вопросах, связанных с работой подземки.

Источник: Report

Поделиться:
394

Актуально

Политика

Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева за открытие транзита грузов в Армению

Общество

В Баку временно ограничат движение на ряде улиц из-за подготовки к празднованию ...

Политика

Пашинян о начале делимитации границы с Азербайджаном: Это очень важная история ...

Общество

Дорожная полиция призвала водителей проверять исправность фар перед выездом на ...

Общество

В селе Хоровлу Джебраильского района построены новая школа и детский сад - ФОТО

За мошенничество задержан основатель «Iamzerv academy» - ВИДЕО

В Баку временно ограничат движение на ряде улиц из-за подготовки к празднованию Дня Победы - СПИСОК

В Сиязане умер новорожденный ребенок

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Невестку Рамиза Мехтиева уволили из Онкологической клиники АМУ

В Баку еще одна территория включена в план сноса: жителям выплатят компенсацию - ВИДЕО

Парвана Исмаилова раскрыла, почему муж в прямом эфире сбрил ей волосы - ФОТО

«Операция длилась более 8 часов»: отец 21-летнего парня, которому пересадили сердце от посмертного донора

Последние новости

Микаил Джаббаров: Среднегодовой рост ВВП в 2022-2025 годах составит 3,3%

Сегодня, 13:25

Власти РФ повторно объявили в розыск Гусейна Гасанова

Сегодня, 13:06

МИД Италии назвал слова Захаровой вульгарными

Сегодня, 13:02

В селе Хоровлу Джебраильского района построены новая школа и детский сад - ФОТО

Сегодня, 12:42

Пашинян вновь поблагодарил Ильхама Алиева за открытие транзита грузов в Армению

Сегодня, 12:38

За мошенничество задержан основатель «Iamzerv academy» - ВИДЕО

Сегодня, 12:28

Илон Маск предложил бороться с глобальным потеплением с помощью ИИ

Сегодня, 12:20

Пашинян: В деятельности миссии ЕС не будет изменений до подписания мира с Баку

Сегодня, 12:15

В Баку временно ограничат движение на ряде улиц из-за подготовки к празднованию Дня Победы - СПИСОК

Сегодня, 12:12

Пашинян надеется, что Эрдоган посетит саммит Европейского политсообщества в Ереване

Сегодня, 12:10

Число заявлений на убежище в Великобритании достигло двадцатилетнего максимума

Сегодня, 12:05

Вашингтонские договоренности открывают новые возможности для стран ЕАЭС - Пашинян

Сегодня, 12:00

В Сиязане умер новорожденный ребенок

Сегодня, 11:57

В Азербайджане ожидается принятие Национального плана действий по гендерному равенству

Сегодня, 11:55

Пашинян: Россия сможет поставлять грузы в Армению через территорию Азербайджана

Сегодня, 11:50

Бахар Мурадова: «Если семья сталкивается с трудностями, то бросить ребенка на улице или уклониться от ответственности – это не выход»

Сегодня, 11:40

Конфликт закончился, но не в головах: Пашинян о мире с Азербайджаном

Сегодня, 11:38

В Ереване застрелен провластный блогер

Сегодня, 11:34

В Бакметрополитене открылся контакт-центр для пассажиров - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Бахар Мурадова: «За организацию браков лиц, не достигших 16 лет, к уголовной ответственности могут привлечь сотрудников муниципалитетов и органов ИВ»

Сегодня, 11:22
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10