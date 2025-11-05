Депутат: В Азербайджане с января 2026 года будут повышены все виды трудовых пенсий

В соответствии с действующим законодательством, в следующем году продолжится индексация и повышение пенсий в Азербайджане.

Об этом заявил депутат Вугар Байрамов во время обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.

По его словам, начиная с января 2026 года произойдет повышение всех видов трудовых пенсий.

"Это повышение охватит примерно 1 100 000 граждан и будет осуществлено в соответствии с процентом роста номинальной среднемесячной заработной платы в 2025 году. Так, за первые 9 месяцев этого года среднемесячная номинальная зарплата выросла на 9.7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигла 1 093 маната.

Согласно предварительным ожиданиям, с будущего года пенсии будут увеличены на 9.2%. Расходы Фонда страхования по безработице на 2026 год составят 266 400 000 манатов, из которых 77 000 000 манатов, то есть около 30%, будут направлены на организацию мер по самозанятости. Страховые выплаты по безработице составят 28 000 000 манатов, что соответствует 10.5% от общих расходов. Как видно, значительная часть средств фонда будет направлена на цели, не связанные со страховыми выплатами по безработице. Учитывая, что больше средств направляется на активные социальные программы, изменение названия фонда на "Фонд занятости и страхования по безработице" было бы более соответствующим направлениям его деятельности и философии", - подчеркнул парламентарий.

В.Байрамов отметил, что повышение критерия нуждаемости до 300 манатов в следующем году приведет к увеличению размера соцпомощи.

"Определение нового критерия нуждаемости важно с точки зрения увеличения ежемесячного размера адресной социальной помощи и расширения обращений. В этом контексте повышение критерия нуждаемости приведет к увеличению суммы помощи, получаемой нашими гражданами в рамках программы адресной социальной помощи, начиная со следующего года. В то же время благодаря повышению критерия нуждаемости, большее количество семей сможет обратиться за адресной социальной помощью. В настоящее время 353 300 членов 80 300 малообеспеченных семей получают адресную государственную социальную помощь. Это означает, что число семей, которые выиграют от повышения, будет довольно значительным", - подчеркнул депутат.

Источник: Oxu.Az