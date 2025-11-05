В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

В связи с Днём Победы - 8 ноября и Днём Государственного флага — 9 ноября все автовокзалы и автостанции Азербайджана будут функционировать в усиленном режиме работы.

Как сообщили АПА в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), усиленный режим будет действовать с 8 по 11 ноября.

Для предотвращения пассажирских заторов на линии будет выпущено дополнительное количество автобусов.

Граждане смогут приобрести билеты как в кассах автовокзалов, так и онлайн на портале biletim.az

На портале biletim.az можно приобрести билеты в 56 городов и районов по 86 направлениям.

К системе подключены 394 транспортных средства, выполняющих 346 рейсов.

Продажа билетов на рейсы из Баку в регионы осуществляется до 15 минут до отправления автобуса. Если до отъезда остаётся менее 15 минут, билеты автоматически доступны только на следующий рейс. Это правило распространяется как на билеты, приобретённые через портал “biletim.az”, так и на купленные в кассах автовокзала.