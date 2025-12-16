В Мексике при падении бизнес-джета погибли шесть человек

Не менее шести человек, согласно предварительной информации, стали жертвами крушения частного бизнес-джета в центральной части Мексики, сообщила служба гражданской защиты штата Мехико.

Воздушное судно Cessna Citation III разбилось рядом с международным аэропортом города Толука, куда направлялось из Акапулько (штат Герреро).

«На борту находились восемь пассажиров и двое членов экипажа. По предварительным данным, погибших шестеро», — уточнила региональная служба гражданской защиты на своей странице в социальной сети Х.

Работы на месте инцидента продолжаются. Специалисты пытаются установить причины случившегося.