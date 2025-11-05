В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

В настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";

6) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);

7) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

8) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

12) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

13) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.