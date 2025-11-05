В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
В настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
2) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";
6) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);
7) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
8) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
9) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
12) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;
13) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова.