Мирзоян: Москва и Тегеран не выказывали обеспокоенности присутствием США в проекте TRIPP

Москва и Тегеран не выказывали обеспокоенность по поводу присутствия американцев в регионе в рамках проекта TRIPP.

Об этом заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян в ходе конференции, организованной аналитическим центром Орбели, под названием «Квиз о мире: беседа с министром иностранных дел Армении», передают армянские СМИ.

Министр напомнил, что в Армении действуют компании с американским присутствием, как и множество компаний с другим зарубежным капиталом – аргентинским, китайским и так далее. Мирзоян согласился с тем, что проект привлекает большое политическое внимание, «не хочу сказать, что это сравнимо с управлением водными ресурсами или аэропортом, оно имеет политическое значение и является одним из гарантов и инструментов мира».

По его словам, сейчас идут переговоры с американской стороной. «По моим представлениям, это должна быть армяно-американская компания, которая построит и займется ежедневным менеджментом. Это не означает американский контроль над инфраструктурой. Все вопросы, касающиеся суверенитета и правомочий, решены и отражены в подписанных и опубликованных документах. Речь только о менеджменте», - подчеркнул Мирзоян, добавив, что официально Москва и Тегеран обеспокоенность не выказывали. Наоборот, Иран и Россия заинтересованы в проекте, тем более, что Россия является оператором другой компании в РА - ЮКЖД.