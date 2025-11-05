Глава МИД Армении затруднился назвать сроки запуска TRIPP

Глава МИД РА Арарат Мирзоян не указывает сроки открытия TRIPP.

В ходе конференции, организованной аналитическим центром Орбели, под названием «Квиз о мире: беседа с министром иностранных дел Армении», министру поступил вопрос от представителя Азербайджана, передают армянские СМИ.

Так, журналист сообщил, что к 2028 году планируется открыть участок Карс-Нахчыван и инфраструктуры на территории Азербайджана, когда же будет готов армянский участок?

Министр о сроках говорить затруднился, но сообщил, что «мы буквально и сегодня обсуждаем с американской стороной технические вопросы», от документации до установки электронных сканеров.

Мирзоян напомнил, что Ереван заинтересован в скорейшем задействовании проекта: «Если вам важна связь с Нахчываном, то нам важно разблокирование». Он также напомнил, что Баку снял блокаду на транзит в РА, и «это важный ощутимый шаг». Со своей стороны, Армения готова обеспечить транзит из Турции в Азербайджан. В этом контексте он подчеркнул важность открытия дороги Карс-Гюмри, что обеспечит транзит товаров из Европы на Восток.