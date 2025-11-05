Милли Меджлис направил зарубежным парламентам и международным организациям Заявление в связи с 5-й годовщиной Дня Победы

Заявление в связи с 5-й годовщиной Дня Победы, принятое на пленарном заседании Милли Меджлиса 31 октября, направлено зарубежным парламентам и международным парламентским организациям.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в заявлении подчеркивается, что Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне в сентябре-ноябре 2020 года, является одним из самых славных и судьбоносных событий в истории нашей страны, и одержанная на поле боя Победа была подтверждена и на политико-дипломатическом уровне. Отмечается, что подписание Совместной декларации Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вашингтоне в августе этого года при свидетельстве Президента Соединенных Штатов Америки и парафирование мирного соглашения между двумя странами положили конец периоду конфликта и проложили путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе.

В документе также отмечается, что Милли Меджлис, подчеркивая историческое значение Победы во Второй Карабахской войне, вновь выражает свою приверженность укреплению независимости, территориальной целостности и суверенитета нашего государства и поддерживает усилия Президента Азербайджана по созданию атмосферы мира и сотрудничества в регионе.