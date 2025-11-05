Президент принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы - ФОТО

5 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию руководящих лиц структур-членов Арабской координационной группы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в состав делегации входят президент Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер, президент Фонда ОПЕК Абдулхамид аль-Халифа, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби, председатель Исполнительного комитета Экспортного офиса Абу-Даби (ADEX) Мохаммед Саиф аль-Сувайди, главный исполнительный директор Фонда развития Саудовской Аравии Султан Абдулрахман аль-Маршад и исполняющий обязанности генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Валед аль-Бахар.

Глава нашего государства высоко оценил намерение структур-членов Арабской координационной группы поддерживать проекты, связанные с развитием социальной инфраструктуры в нашей стране, особенно в настоящее время, когда Азербайджан проводит широкомасштабные строительно-восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что все это расширяет братские и дружеские отношения с финансовыми институтами и народами стран, которые представляют гости.

Отметив, что в Азербайджане уже завершены основные инфраструктурные проекты, глава государства подчеркнул, что реализуются государственные программы в водной, транспортной и других сферах, в будущем также будут приниматься государственные программы по различным направлениям.

Поблагодарив главу государства от имени делегации за встречу, председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер выразил удовлетворение посещением освобожденных от оккупации Карабаха, города Шуша, отметил, что проводимая там работа производит глубокое впечатление.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Азербайджан и структуры-члены Арабской координационной группы успешно и плодотворно сотрудничают, была затронута созданная в нашей стране благоприятная инвестиционная и деловая среда, обсуждены перспективы сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов Азербайджаном и структурами-членами Арабской координационной группы.