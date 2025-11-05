Мирзоян: Взаимная выгода должна стать залогом мира между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что гарантией прочного мира с Азербайджаном должна стать взаимная выгода от достигнутых и будущих соглашений - как для Армении и Азербайджана, так и для других стран региона.

Об этом Мирзоян сказал, выступая на Международном форуме «Орбели 2025: строя мир и многостороннее сотрудничество», передают армянские СМИ.

«Именно эта взаимная выгода, я уверен, придаст прочность и долгую жизнь мирному соглашению, которое будет подписано, а также уже подписанной декларации. Армения не заинтересована в нарушении договоренностей, Азербайджан и Турция также не должны быть заинтересованы», - отметил глава МИД Армении.