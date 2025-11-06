Дядя убил племянника в центре Баку

В Насиминском районе города Баку совершено убийство.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Qafqazinfo, инцидент произошёл 5 ноября около 01:00 на улице Башира Сафароглу.

В результате происшествия Ясин Сеймур оглу Ибадов, 2006 года рождения, был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь молодого человека не удалось.

По подозрению в совершении преступления был задержан Бабек Ибадов, 1987 года рождения, который является дядей погибшего.

Установлено, что Бабек Ибадов ранее был судим и заранее спланировал убийство своего племянника.

По данному факту прокуратура Насиминского района ведёт расследование.