Обнародована ​​сумма НДС, возвращенного гражданам с начала года

За январь-октябрь 2025 года в рамках проекта "Возврат НДС" потребителям в Азербайджане возвращено в общей сложности 156 759 900 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговую службу, средства были возвращены за товары, приобретенные у лиц, осуществляющих розничную торговлю или общественное питание на территории страны. В программу не включены нефтепродукты и газ, автомобили, алкогольные напитки и табачные изделия.

В рамках проекта потребителям также возвращена часть налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за культурные мероприятия, включая театральные представления, показы фильмов, посещения музеев, концерты симфонического оркестра, а также медицинские услуги, предоставленные медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Кроме того, за 9 месяцев текущего года сумма НДС (Tax Free), возвращенная из госбюджета иностранным гражданам за товары, приобретенные для личного потребления на территории Азербайджана, составила 8 964 600 манатов.