В Джебраильском районе в рамках проекта по восстановлению экосистем выпущены джейраны – ФОТО

В рамках Государственной программы «Великое возвращение на освобождённые от оккупации территории Азербайджанской Республики» продолжаются мероприятия по восстановлению экосистем Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, в том числе по охране видов флоры и фауны.

На освобождённых территориях реализован очередной этап проекта «Охрана, реинтродукция и восстановление исторических ареалов джейранов в АР», осуществляемого с 2010 года при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, Фонда Гейдара Алиева, общественного объединения IDEA и Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает 1news.az со ссылкой представителя Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаеву.

«При участии сотрудников Специального представительства Президента АР в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, а также представителей Министерства экологии и природных ресурсов, семь джейранов, доставленных из Ширванского национального парка, были выпущены в их исторический ареал на территории Джебраильского района», - отмечает А.Бабаева.

По словам представителя службы, в рамках проекта «Охрана, реинтродукция и восстановление исторических ареалов джейранов в Азербайджанской Республике» с момента его запуска в природную среду, где эти животные исторически обитали, было возвращено в общей сложности 424 джейрана.