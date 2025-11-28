Чего ждать от погоды в декабре?

Национальная служба гидрометеорологии опубликовала прогноз погоды на декабрь.

В декабре температура воздуха снижается по сравнению с ноябрем - ожидается, что средняя месячная температура воздуха в этом декабре будет близка к климатической норме с небольшим положительным отклонением.

Количество осадков в месяц, как ожидается, в основном будет близким к климатической норме. В первую половину первой декады страны прогнозируется переменная облачность с периодическими осадками.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура ожидается в пределах 7-9°C, что близко к климатической норме и немного выше её. Ночью температура воздуха составит 7-12 °C, в некоторые дни – 0-3 °C, днём – 12-17 °C, в отдельные дни – 4-9 °C. Ожидается, что количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, а в некоторых районах - немного выше (норма 24–34 мм).

В городах и районах Нахчыван, Джульфа, Ордубад, Садарак, Шахбуз и Шарур ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 1-4 °C, что близко к климатической норме и на 1 °C выше её. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 4 °C до плюс 1 °C, в некоторые дни - от минус 6 °C до минус 10 °C; днём - от 10 °C до 15 °C, в отдельные дни - до 4 °C. Ожидается, что количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, равной 14-35 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесане и Гядябее ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 0-5 °C, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 2 °C до плюс 3 °C, в некоторые дни - от минус 6 °C до минус 11 °C; днём - от 6 °C до 11 °C, в отдельные дни - от минус 3 °C до плюс 2 °C. Ожидается, что количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, равной 19-30 мм.

В Восточном Зангезуре: Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 1-5 °C, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 3 °C до плюс 2 °C, в некоторые дни - от минус 7 °C до минус 12 °C; днём - от 7 °C до 12 °C, в отдельные дни - от 0 °C до минус 3 °C. Ожидается, что количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, равной 25–27 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Тертере и Физули ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 3–6 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 °C до 6 °C, в некоторые дни - от минус 1 °C до минус 6 °C; днём - от 12 °C до 17 °C, в отдельные дни - от 3 °C до 8 °C. Ожидается, что количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, равной 13–32 мм.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязани, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 2–5 °C, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 °C до 7 °C, в некоторые дни - от минус 2 °C до минус 7 °C; днём - от 10 °C до 15 °C, в отдельные дни - от 0 °C до 5 °C. В высокогорных районах ночью ожидаются заморозки 5–10 °C, в отдельные дни - от минус 13 °C до минус 18 °C; днём в горах температура составит 2–7 °C, в отдельные дни - заморозки до минус 5-10 °C. Ожидается, что количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, равной 24 - 48 мм.

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 6–9 °C, что близко к климатической норме и немного выше её. Ночью температура воздуха будет колебаться от 3 °C до 8 °C, в некоторые дни - от минус 1 °C до минус 6 °C; днём - от 13 °C до 18 °C, в отдельные дни - от 5 °C до 9 °C. Ожидается, что количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, равной 19–32 мм.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 4–8 °C, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха будет колебаться от 4 °C до 9 °C, в некоторые дни - от минус 0 °C до минус 3 °C; днём - от 12 °C до 17 °C, в отдельные дни - от 3 °C до 6 °C. В горах ночью температура составит 1–5 °C, в отдельные дни - от минус 4 °C до минус 9 °C; днём в горах - 10–15 °C, в отдельные дни - до 5 °C. Ожидается, что количество осадков в месяц будет близким к климатической норме, равной 45-106 мм.

Феликс Вишневецкий