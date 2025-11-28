Няня в Баку украла из дома работодателей украшения на 60 тыс. манатов - ВИДЕО

Полиция задержала женщину, которая, работая няней, украла из дома золотые украшения на сумму 60 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az, в Хатаинском районе столицы было совершено преступление, связанное с грабежом. Пострадавшая обратилась в полицию, заявив, что из её дома при невыясненных обстоятельствах были украдены золотые украшения на сумму 60 000 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была установлена и задержана 52-летняя Маншура Алиева, подозреваемая в совершении преступления. Расследованием установлено, что она, работая няней в этом доме, в течение последних трёх месяцев похищала золотые украшения частями.

В отношении задержанной судом избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.