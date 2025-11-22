Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в Лянкяране

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство Citrus Valley в Лянкяране.

Руководитель хозяйства Рафтара Шукюрова отметила, что Citrus Valley, одно из первых в Азербайджане пространств, специализирующихся в области агро-, гастро- и экотуризма, только в 2024 году посетили более 15 тыс. туристов. Она отметила, что здесь гости имеют возможность наблюдать за сельскохозяйственными работами, особенно за сбором урожая, попробовать блюда местной кухни и научиться их готовить, принять участие в мастер-классах, а также ознакомиться с окружающей природой.

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с условиями, созданными в фермерском хозяйстве, осмотрели продукцию, тепло побеседовали с работниками и пожелали им успехов в работе. В заключение были сделаны памятные фотографии с коллективом хозяйства.

Источник: АЗЕРТАДЖ