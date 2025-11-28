Польша потребовала от Украины объяснений

Польша ждет от Украины объяснений из-за нового коррупционного скандала.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны страны прокомментировал последнюю информацию об обысках у Андрея Ермака - главы офиса президента Украины. «Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы (...). Не получится вступить в Европейский союз, не имея антикоррупционной транспарентности», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что к Андрею Ермаку пришли с обыском следователи антикоррупционных органов. Он лично подтвердил это, сообщив, что оказывает полное содействие следствию.

Источник: РИА Новости