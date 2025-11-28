Три дня жизни: Трагедия в Тюркане - что толкает матерей на детоубийство?

Говорят, между матерью и ребёнком существует невидимая нить, которая возникает ещё в первые мгновения жизни.

Эта связь - тёплая, прочная и бесконечная. Мама - тот единственный человек, кто идёт рядом всегда: поддерживает, учит, растёт вместе с тобой, радуется твоим победам и переживает твои потери, словно свои.

И именно её любовь остаётся самым надёжным светом на всём жизненном пути.

А теперь - о том, что разрушает привычное представление о материнстве и боли, которую общество не в силах игнорировать. На днях появилась новость, глубоко потрясшая всех. В Баку мать лишила жизни собственного новорождённого ребёнка. Инцидент произошёл 11 ноября в Хазарском районе: жительница столицы Парвана Эйвазова, 1984 года рождения, бросила своего трёхдневного сына в море на территории посёлка Тюркан.

Позже бывший муж Парваны, Гамид Эйвазов, заявил, что не поддерживал с ней отношения уже два года и потребовал провести ДНК-анализ для установления отцовства новорождённого. После этого П.Эйвазова отнесла ребёнка к морю в посёлке Тюркан, где раньше жила пара, и бросила его в воду.

По словам Г.Эйвазова, сначала она утверждала, что ребёнок родился мёртвым, затем сообщила, что не может получить документ о мертворождении для работы. Муж предложил вместе поехать в клинику, но она сказала, что якобы продала ребёнка за 3000 манатов через TikTok, а до покупателя не может дозвониться. Муж посоветовал обратиться в полицию. Через три часа полицейский сообщил, что младенца якобы передали кому-то в Тюркане. Сотрудники полиции искали ребёнка 10–11 дней. В прошлую пятницу П.Эйвазова призналась, что бросила ребёнка в море.

В связи с произошедшим мы обратились в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, чтобы узнать, какие профилактические меры принимаются для предотвращения подобных случаев.

В Госкомитете сообщили, что государственные структуры регулярно проводят профилактическую работу с семьями, направленную на укрепление семейных ценностей и разъяснение родительских обязательств.

«Государственный комитет постоянно проводит профилактические мероприятия, связанные с семейными ценностями и обязанностями родителей перед детьми. Эту работу осуществляют структуры, занимающиеся защитой прав детей, в рамках своих полномочий. Однако, к сожалению, в ряде случаев мы становимся свидетелями родительской безответственности или даже преднамеренного насилия в отношении детей», - отметили в ведомстве.

В комментарии также подчеркивается, что инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, сейчас находится в стадии расследования, и все обстоятельства дела будут установлены в его ходе.

При этом в Госкомитете подчеркнули необходимость осознания родителями своей ответственности: «Тем не менее, перед нами стоит вопрос о важности того, чтобы родители понимали свою прямую обязанность в предотвращении подобных случаев. Каждый родитель должен знать, что воспитание и забота о ребёнке - его долг. Государство осуществляет контроль за выполнением этих обязательств. Согласно Семейному кодексу, если родители не выполняют свои обязанности или совершают действия, противоречащие нравственности и здоровью ребёнка, ситуация оценивается в рамках соответствующих правовых актов».

Мы также задали вопрос о том, возможно ли применить в Азербайджане практику «baby-box». В Госкомитете ответили, что подобная система в нашей стране регулируется иначе.

«В странах, где используется эта практика, - пояснили в ведомстве, - обнаружение, размещение ребёнка и мониторинг учреждения осуществляет одна структура. В Азербайджане это не так: каждое учреждение, ответственное за защиту прав детей, выполняет свои функции в соответствии с направлением деятельности. Да, в этих странах практика baby-box существует, однако у нас, согласно Семейному кодексу, отказ родителя без уважительной причины забирать ребёнка из родильного дома или учреждения соцобслуживания является основанием для процедуры лишения родительских прав», - резюмировали в Госкомитете.

Интересно, а что же все-таки происходит с женщиной, которая решается на подобный шаг?

Чтобы разобраться, где пролегает граница между безысходностью, психическим расстройством и сознательным выбором, мы обратились за комментариями к специалисту - врачу-психиатру Азизу Мустафаеву.

Исходя из общедоступных сведений об инциденте в Хазарском районе, какие наиболее вероятные психические состояния могли побудить эту женщину на столь жестокое действие?

Послеродовый психоз

Самое опасное состояние: встречается редко - примерно 1–2 случая на 1000 родов (0,1–0,2%), но несёт высокий риск деструктивного поведения.

До 4–5% матерей с послеродовым психозом совершают попытки нанесения вреда ребёнку (организация защиты крайне важна), а риск суицида также резко повышается.

Именно послеродовая депрессия и особенно психоз связаны с повышенным риском деструктивного поведения (от ухода за ребёнком на минимальном уровне до опасных действий при психотических переживаниях). Поэтому ранняя диагностика и поддержка критически важны для безопасности как матери, так и младенца.

С точки зрения психиатрии и психологии, что представляет собой особая связь между матерью и новорождённым?

С точки зрения психиатрии и психологии, связь между матерью и младенцем - это ранняя привязанность, основанная на биологических механизмах (окситоцин, дофамин, система вознаграждения), эмоциональной отзывчивости матери и её способности чувствовать потребности ребёнка. Она формируется в первые недели и месяцы через контакт «кожа-к-коже», кормление, взгляд, голос, чувство безопасности.

В какие моменты и под влиянием каких факторов она может быть нарушена или не сформирована?

Эта связь может не сформироваться или нарушиться, если мать находится в состоянии тяжёлого стресса, послеродовой депрессии, тревоги, психоза, пережила травму беременности/родов, страдает зависимостью, является жертвой насилия, имеет хронические психические заболевания или оказалась в социальной изоляции. Также риск нарушений выше при нежеланной беременности, отсутствии поддержки партнёра, серьёзных проблемах с собственным эмоциональным регулированием и у очень молодых или незрелых матерей.

С точки зрения предотвращения такого рода трагедий, как вы оцениваете идею создания анонимных мест отказа от ребёнка (baby box)?

Бэби-боксы в медицине рассматриваются как крайняя защитная мера, снижающая риск гибели новорождённых и защищающая детей в ситуациях, когда мать находится в состоянии тяжёлой депрессии, тревоги, психоза, паники, насилия или полной социальной изоляции. Они помогают предотвратить импульсивные опасные действия, дают матери шанс стабилизироваться и вернуться за ребёнком.

Потенциальные риски включают нарушение ранней привязанности, отсутствие медицинской информации о ребёнке, редкие случаи злоупотребления и то, что государство может меньше развивать поддержку женщин в кризисе.

Но в целом польза (сохранение жизни младенца и предотвращение трагедий) существенно превышает возможные негативные последствия.

Задача общества (особенно социальных, медицинских служб и органов правопорядка) защищать наиболее незащищённых (а новорождённые полностью зависят от заботы взрослых) и предотвращать необратимые и тяжёлые последствия как для детей, так и для матерей. Поэтому данный метод неидеальное решение для такого же неидеального мира.