До конца января в Армению доставят 132 вагона российской пшеницы через Азербайджан

До конца января 2026 года через территорию Азербайджана и Грузии в Армению будет доставлено 132 вагона российской пшеницы.

Об этом сообщило Министерство транспорта России в своем Telegram-канале.

Первая партия груза - более 1 000 тонн зерна - отправлена со станции Димитровград в Ульяновской области. Перевозка организована компанией "Российские железные дороги". Состав, состоящий из 15 вагонов с зерном, проследовал по территории Азербайджана, пересек грузино-армянскую границу и направляется на станцию "Даларик" Южно-Кавказской железной дороги.

В министерстве отметили, что организация нового логистического маршрута стала возможной после возобновления транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана. Это первая подобная перевозка с 1990-х годов. Помимо пшеницы, рассматривается возможность транспортировки и других категорий грузов.

