Сегодня День телевидения и радио Азербайджана

Ежегодно 6 ноября отмечается День азербайджанского телевидения и радио – профессиональный праздник работников этой сферы.

В этот знаменательный день предлагаем вновь обратить внимание на путь развития азербайджанского телевидения и радио.

6 ноября 1926 года в Азербайджане впервые началось вещание радиопрограмм. В этот день из репродукторов, установленных на улицах и площадях столицы страны, впервые прозвучала фраза «Говорит Баку». Это событие стало большим новшеством в политической и культурной жизни азербайджанского народа того времени.

После создания Азербайджанского телевидения дата стала отмечаться не только как день радио, а как день телерадио. Свой первый эфир Бакинская телестудия провела 14 февраля 1956 года. В тот знаменательный день словами «Показывает Баку» зрителей приветствовала ныне покойная народная артистка Наджиба Меликова. Затем был показан художественный фильм «Бахтияр».

В настоящее время в Азербайджане действуют общереспубликанское, региональное, кабельное, интернет- и спутниковое телевидение, а также общереспубликанское и региональное радио.

Телерадио пропагандирует национальную культуру и представляет наш народ миру, в то же время доносит до местной аудитории лучшие образцы культуры, искусства, науки, образования и духовности зарубежных стран, участвуя тем самым в процессе обогащения ее интеллектуального уровня и формирования вкуса.

Путь развития азербайджанского телевидения и радио

Первая 180-метровая телебашня, собранная из стальных блоков, была построена в Баку в 1956 году. 14 февраля 1956 года программа АзТВ1 впервые вышла в эфир в черно-белом изображении через телевизионный передатчик.

28 июня 1957 года впервые была осуществлена прямая трансляция с Республиканского стадиона посредством передвижной телестанции. В 1961 году в городах Гянджа, Гёйчай и Шуша были построены телестанции большой мощности, а в 1962 году в Нахчыванской АР – телестанция малой мощности и телестудия. С 1967 года начался переход от черно-белого телевидения к телевизионному вещанию с цветной кодировкой (SECAM).

В 1997 году из Комплекса бакинской телебашни в FM-диапазоне началась трансляция радиопрограмм «I Республика» и «Араз».

В настоящее время на территории республики 126 радиопередатчиками, которые используются в более чем 100 радио- и телевизионных станциях, транслируются 13 национальных радиопередач в FM-диапазоне. В 2012 году в Комплексе бакинской телебашни была установлена главная станция IPTV и началась передача провайдерам IPTV-контента. В отличие от других средств телевещания, в IPTV нет ограничений на количество программ, то есть абонентам создана возможность смотреть сотни каналов. В том же году в Баку началась трансляция радио Azərbaycan и İctimai, а также телепрограмм İctimai TV в формате HD.

20 декабря 2016 года было полностью прекращено аналоговое телевещание и осуществлен полный переход на цифровое телевещание.

Отметим, что одним из основных преимуществ перехода на цифровое вещание является возможность приема телепрограмм в более высоком качестве, эффективного использования частотных ресурсов, имеющих стратегическое значение.

В 2019 году Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь» («Телерадио») завершило реконструкцию используемой для доставки государственных, общественных, частных и региональных радио- и телепрограмм по всей стране радиорелейной линии протяженностью 185 км в направлении дороги Фатмаи – Сумгайыт – Хызы – Дагбилиджи (Шабран) – Ергюдж – Губа в цифровую линию, и она была сдана в эксплуатацию.

В 2016 году в целях обеспечения бесперебойного радио- и телевещания в Баку и на Абшеронском полуострове при форс-мажорных ситуациях и во время профилактических работ в Комплексе бакинской телебашни на базе радиостанции номер 1 была создана альтернативная радиотелевизионная вещательная станция.

В августе 2019 года ПО «Телерадио» впервые в Азербайджане на территории Баку и Абшеронского полуострова приступило к тестовому вещанию цифрового радио в стандарте DAB+. В настоящее время в Баку и в любом месте на Абшеронском полуострове возможен цифровой радиоприем 12 радиопрограмм в одном пакете на частоте 218,6 МГц (11 В).

Азербайджанское телевидение и радио в Карабахе

С 31 декабря 2020 года в городах Шуша, Ханкенди и Ходжалы, Агдамском и Бардинском районах, а также в близлежащих населенных пунктах восстановлено телерадиовещание.

На Шушинской радиотелевизионной станции построены и введены в эксплуатацию система цифрового телевещания, антенно-фидерное устройство и оборудование главной станции для приема спутниковых сигналов 10 телеканалов.

Вещающие на территории республики телеканалы AzTV, Mədəniyyət TV, İdman Azərbaycan TV, İctimai TV, CBC TV, CBC Sport, Real TV, Xəzər TV, Azad Azərbaycan и ARB-24 уже вещают и в городах Шуша и Ханкенди, Ходжалинском, Агдамском и Бардинском районах, а также в близлежащих населенных пунктах.

Между тем радио Azərbaycan и İctimai FM охватывают Шушу, Ханкенди, Мингячевир, Евлах и Ходжалинский, Агдамский, Бардинский, Гёйчайский районы, а также близлежащие населенные пункты в стереофоническом, то есть в полноформатном режиме.

Источник: АЗЕРТАДЖ