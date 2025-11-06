Азербайджан представлен на 43-й сессии ЮНЕСКО - ФОТО

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в узбекском городе Самарканд.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, 6 ноября в рамках сессии заместитель министра принял участие в голосовании на выборах нового генерального директора организации. По итогам выборов большинством голосов новым генеральным директором ЮНЕСКО был избран кандидат от Арабской Республики Египет Халед Аль-Анани.

В ходе визита Эльнур Мамедов провел встречи с новым председателем Генеральной конференции Хондкером Мохаммадом Талхой и председателем Исполнительного совета ЮНЕСКО Верой Лакёй.

Во время встреч состоялся обмен мнениями об активной роли Азербайджана в деятельности руководящих органов ЮНЕСКО, его значительном вкладе в деятельность организации и перспективах дальнейшего сотрудничества.