В Белом городе открылся ресторан азербайджанской и мировой кухни The Woo - ВИДЕО

В Белом городе - одном из самых стильных и динамично развивающихся районов Баку - состоялось яркое и долгожданное событие: торжественное открытие ресторана The Woo.

Уже с первых дней The Woo заявил о себе как о месте, где вкус, атмосфера и стиль соединяются в идеальную гармонию.

The Woo - это новый проект знаменитого азербайджанского национального бренда Xurcun, чьё имя давно стало синонимом безупречного качества и тонкого чувства вкуса. Каждый элемент ресторана - от кухни до интерьера - отражает высокий стандарт бренда, который умело сочетает традиции и современный взгляд на гастрономию.

Меню ресторана - это вкусное путешествие между азербайджанской и международной кухней. Здесь подают классическую долму и изысканное ризотто, оригинальные левенги в формате чикен-ролл, ароматную дюшбара и многие другие блюда, в которых сочетаются как азербайджанские кулинарные корни, так и мировые гастрономические тренды. При этом The Woo приятно удивляет - здесь качество и подача уровня премиум соседствуют с ценами, которые радуют своей доступностью.

Особое внимание заслуживает и сама концепция пространства The Woo - заведение объединяет два зала, каждый из которых обладает собственной атмосферой:

- Ресторанная зона - это пространство уюта, вкуса и теплых встреч

- Лаундж-зона - территория отдыха и ритма, где звучат диджей-сеты, царит непринужденная атмосфера и подают кальяны, создающие атмосферу восточной роскоши.

The Woo стал новым дыханием ресторанной сферы Белого города - местом, где гастрономия обрела современное вдохновение, а каждое посещение превращается в событие.

Посетите ресторан The Woo, чтобы открыть для себя вкус, атмосферу и качество, к которым хочется возвращаться снова и снова!

Адрес – 1-я улица Яшыл Ада, Белый город

Телефон для резервации - +994 50 213 05 55

Instagram – @thewoowhitecity

На правах рекламы