Баку продемонстрировал добрую волю и открыл для Армении транзит, но для полного разблокирования коммуникаций нужно…

Сегодня из Азербайджана отправлена первая партия предназначенного для Армении казахстанского зерна.

Железнодорожный состав из 15 вагонов с пшеницей общим объемом порядка 1000 тонн со станции Бёюк-Кесик проследует через Грузию в Армению.

Еще 15 вагонов с 1048 тонн 800 кг зерна по тому же маршруту прибыли сегодня в Армению из России.

По экспертным оценкам, эти поставки, став возможными благодаря решению Президента Азербайджана Ильхама Алиева о снятии действовавших со времени оккупации ограничений на транзит грузов в Армению, демонстрируют, что региональное сотрудничество приносит реальную экономическую выгоду всем сторонам и в стратегической перспективе способствует укреплению мирной повестки на Южном Кавказе.

Свои мнением по этому поводу с 1news.az делится известный политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«Налаживание перевозок российского и казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана свидетельствует о том, что инициатива Президента Ильхама Алиева о снятии ограничений на транзит успешно реализуется и поддерживается партнерами Баку и Еревана.

В частности, мы видим использование самых оптимальных схем для подобного транзита, что обеспечивает эффективную загрузку мощностей железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс. Для этого есть все возможности - азербайджанская инфраструктура позволяет перевозить через свою территорию возрастающие объемы грузов, и делать это максимально эффективно.

В данном случае в выигрыше остаются все стороны – и Азербайджан, и Армения, и - кстати говоря - Грузия, поскольку грузы проходят также через ее территорию. Таким образом, мирная повестка на Южном Кавказе утверждается и дает конкретные результаты.

Следует подчеркнуть, что ключевую роль здесь сыграла добрая воля азербайджанской стороны, поскольку прямые коммуникации между Азербайджаном и Арменией по-прежнему не функционируют. Они остаются заблокированными из-за отсутствия окончательных договоренностей по вопросу их разблокирования, и прежде всего, по ключевому пункту - об открытии сообщения между западными регионами Азербайджанской Республики и ее Нахчыванским эксклавом в рамках проекта, известного в Азербайджане и за его пределами как Зангезурский транспортный коридор. Этот термин в Армении, к сожалению, до сих пор отказываются принять, но тем не менее, суть остается прежней: пока это сообщение не будет работать, пока по этому вопросу не будет принципиальных договоренностей, то полное разблокирование всех путей сообщения между Азербайджаном и Арменией останется нерешенным – как об этом неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев после исторической Победы во Второй Карабахской войне.

На фото: Зангезурский коридор

К большому сожалению, в этом вопросе конкретных подвижек пока нет, и азербайджанская сторона, демонстрируя добрую волю, предлагает и уже способствует реализации идеи транзита грузов в Армению посредством других коммуникаций. Благо за последние десятилетия Азербайджан в партнерстве с дружественными странами сумел создать эффективную региональную систему коммуникаций, позволяющую соединять все страны нашего региона.

Но наверное, наша оценка ситуации была бы неполной, если не вспомнить встречное предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученное на V форуме «Шелковый путь» в Грузии. Он предложил использовать транспортное сообщение Маргара–Горис (Армения) для доставки грузов из Турции в Азербайджан, и обратно. Конечно, это интересное предложение с точки зрения того, что оно вписывается в мирную повестку и является следствием динамики в сегодняшних региональных процессах. Вместе с тем, к данному транзитному маршруту есть очень много вопросов.

Во-первых, он очень сложный в плане логистики, поскольку речь идет об автомобильном сообщении, которое на ряде участков осложнено горной серпантинной дорогой, что сужает возможности грузоперевозок, особенно зимой. Поэтому для азербайджанской и турецкой сторон это предложение с практической точки зрения может выглядеть малопривлекательным. Гораздо большие объемы грузов, хотя и по более длинному маршруту, можно перевозить по территории Грузии, используя возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

С другой стороны, предложение Армении не совсем вписывается в логику двустороннего переговорного процесса в части разблокирования коммуникаций. Дело в том, что здесь прежде всего рассматриваются вопросы функционирования контрольно-пропускных пунктов и согласования сопутствующих параметров возможных соглашений - в частности, страны должны определить тарифы, согласно которым грузы будут перевозиться по их территориям.

Повторю: ключевым вопросом в данном случае является открытие Зангезурского коридора – Президент Азербайджана неоднократно говорил о том, что вопрос разблокирования коммуникаций с Арменией в целом упирается именно в открытие этого маршрута.

Поскольку никаких практических работ в этом направлении на армянской стороне не ведется, сегодня сложно говорить о том, что маршрут Маргара–Горис с выходом на Лачин может рассматриваться как эффективный. Такого рода маршруты, как правило, открываются лишь в условиях экстренной необходимости, и на основе разовых договоренностей сторон. А в настоящее время такой необходимости нет.

Правда, с армянской стороны звучат заявления о том, что работы по проекту Зангезурского коридора (TRIPP – 42-километровый участок коридора, проходящий по территории Армении) уже ведутся, но практических работ мы не видим.

Вчера вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил о том, что с Азербайджаном и США ведутся интенсивные переговоры по этому вопросу. И вместе с тем, обронил такую фразу, что не может сейчас говорить о сроках прокладки железнодорожного полотна и начала движения по этому маршруту.

Для нас это - принципиальная тема, поэтому до тех пор, пока нет общих договоренностей, априори говорить о полноценном разблокировании коммуникаций между Азербайджаном и Арменией не представляется возможным.

Опять же, с одной стороны, мы видим реалистичные предложения Азербайджана, которые воплощаются в практической плоскости. Мы видим растущие объемы грузов – причем речь идет о таком стратегическом продукте как зерно - которые идут через нашу территорию в Армению.

А с другой стороны, слышим - пусть и благостные – но только заявления армянской стороны, которые пока еще не опираются на практическую базу.

Хотелось бы, чтобы в ближайшее время те «интенсивные переговоры», о которых говорил Мгер Григорян, завершились результативно, и мы бы уже наблюдали системную работу в направлении разблокирования коммуникаций. В этом смысле, у азербайджанской стороны есть очень серьезные ожидания.

И самым важным маркером этого могут стать практические работы, которые должны начаться на Мегринском участке железнодорожного сообщения, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и далее - с Турцией.

Именно этот шаг - а не декларативные заявления - в значительной степени может стать серьезным сигналом к тому, что разблокирование региональных коммуникаций перешло в практическую плоскость и выполняется в соответствии с договоренностями сторон».