Кино на неделю: Новый «Хищник» с Эль Фаннинг в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Хищник: Планета смерти»

Жанр - фантастика, боевик

Режиссер - Дэн Трахтенберг

В главных ролях: Эль Фаннинг, Димитриус Коломатанги

Рейтинги: IMDb – 7,5/10, Tomatometer – 87%

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Хищник Дек, изгнанный из клана, отправляется на опасную планету Калиск. Он стремится доказать своему отцу и всему племени, что достоин быть частью клана. Он встречает загадочную девушку Тию и объединяется с ней. Вместе они начинают поиски наиболее грозного противника.

«Bağlantı hatası»

Жанр – драма

Режиссер – Гокчен Уста

В главных ролях – Онур Туна, Белчим Белгин, Тимур Ачар

Рейтинги: IMDb – 7,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Фильм рассказывает о группе старшеклассников, которые через социальные сети сталкиваются с буллингом и пытаются с ним справиться, при этом сталкиваясь с сложными и опасными аспектами цифрового мира.

«Кролецып и сурок времени»

Жанр - мультфильм, приключения, фэнтези (Бельгия, Франция, США)

Режиссер - Бенжамен Муске

В главных ролях: Лайла Берзиньш, Джо Охман, Джордан Тартаков, Кристофер Басс

Рейтинги: IMDb – 7,0/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Осознав, что непохожесть на других делает его уникальным, Кролецып - наполовину кролик, наполовину цыпленок - отправляется в новое путешествие. Вместе с друзьями - скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом - он ищет таинственного сурка, умеющего обращать время вспять. Их приключения принимают опасный оборот, когда выясняется, что Кролецып, Мэг и Эйб не единственные, кто ищет сурка.