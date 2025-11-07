 Фонд Возрождения Карабаха организовал встречу с донорами и партнёрами под названием «Азербайджан - Победитель: от Триумфа к новым вершинам» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Фонд Возрождения Карабаха организовал встречу с донорами и партнёрами под названием «Азербайджан - Победитель: от Триумфа к новым вершинам» - ФОТО

First News Media14:22 - Сегодня
6 ноября 2025 года Фонд Возрождения Карабаха организовал встречу с донорами и партнёрами под названием «Азербайджан - Победитель: от Триумфа к новым вершинам».

Мероприятие, проведённое в рамках дискуссионной платформы #KarabakhTalks, собрало депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, представителей государственных структур, членов семей шехидов, отдавших жизнь за Родину, ветеранов войны, доноров и партнёров Фонда, а также представителей общественности и СМИ.

Мероприятия началось с исполнения Государственного гимна, после чего участники почтили минутой молчания память шехидов, павших за суверенитет и территориальную целостность Родины.

В начале мероприятия был показан видеоролик под названием «От трагедии к Триумфу», посвящённый восстановительным работам, проводимым на освобождённых территориях.

Затем со вступительным словом выступил председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, отметивший, что этот исторический день, ежегодно отмечаемый с чувством гордости и достоинства, является символом национального единства, решимости и стойкости азербайджанского народа.

По его словам, Победа, достигнутая доблестной Армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, означает не только освобождение земель, но и торжество национального духа, справедливости и суверенитета Азербайджана.

«Обращаясь к истории, мы видим, что наше единство вокруг общих ценностей и демонстрация солидарности неизменно приближают нас к нашим целям. Сегодня все слои общества, проявляя сплочённость, активно участвуют в восстановлении Карабаха. Это проистекает из нашего национального единства — способности объединяться в единый кулак в самые трудные моменты истории».

Рахман Гаджиев подчеркнул, что за прошедшие пять лет после Победы Карабах и Восточный Зангезур стали центром самых масштабных в стране процессов восстановления и реконструкции:

«Сегодня жизнь в Карабахе возрождается. Наши города и сёла оживают, создаётся современная инфраструктура, реализуются крупные проекты в области науки, образования, культуры и социальной жизни. Как Фонд Возрождения Карабаха, мы испытываем огромную гордость, принимая активное участие в этом процессе, и будем продолжать вносить свой вклад в эти процессы».

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), член Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха Адалет Мурадов отметил, что освобождение Карабаха стало одним из величайших достижений тюркского мира за последние 200 лет.

«Победа, одержанная в Отечественной войне, принесла нам не только освобождение оккупированных земель, но и восстановила наше достоинство и гордость. Сегодня Азербайджан — ведущая страна, определяющая будущее Южного Кавказа. Крупные региональные проекты реализуются именно по инициативе и при участии Азербайджана», — подчеркнул Адалет Мурадов.

На мероприятии, модератором которого выступила руководитель отдела фандрайзинга и коммуникаций Фонда Возрождения Карабаха Парвин Багирова, с речами выступили депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, исполняющий обязанности председателя Правления Фонда Развития Образования Ильгар Байрамлы, заместитель председателя Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов, председатель общественного объединения «Ассоциация пострадавших от мин в Азербайджане» Рей Керимоглу, президент Международного евразийского фонда прессы Умуд Мирзаев, супруга Национального Героя, шехида генерал-майора Полада Гашимова Офелия Салманова, супруга шехида подполковника Рагуфа Оруджова и руководитель общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар» Севиндж Оруджова, участник войны Алик Юсифов и другие спикеры.

Спикеры подчеркнули духовное и политическое значение Дня Победы для народа Азербайджана и отметили, что достигнутая Победа стала началом новой эпохи в истории страны.

Следует отметить, что накануне этого знаменательного дня Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) пожертвовал 200 000 манатов в Фонд Возрождения Карабаха в поддержку восстановления освобождённых территорий.

Председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев в знак признательности за оказанную ценную поддержку вручил ректору университета Адалету Мурадову «Сертификат о пожертвовании» и высоко оценил вклад коллектива университета в процесс возрождения Карабаха под его руководством.

Также участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса», отражающей ход восстановительных и строительных работ на освобождённых землях.

Выставка, организованная на основе выразительных фотографий из одноимённой книги британского писателя Грэма Уилсона, направлена на информирование как широкой общественности страны, так и иностранных гостей о масштабных работах по восстановлению и строительству на освобождённых территориях, а также на наглядное представление нового облика возрождающегося Карабаха посредством фотографий.

Отметим, что в скором времени состоится презентация книги Грэма Уилсона «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса».

