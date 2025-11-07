Какой будет погода в Баку в День Победы?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 8 ноября – День Победы.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-14, днём – 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность – 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается в основном без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные слабые осадки. Местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 8–13, днём — 19–24, в горах ночью - 0–5, днём – 8-13 градусов тепла.