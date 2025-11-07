 Омбудсмен предложила ввести льготы в общественном транспорте для пенсионеров и школьников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Омбудсмен предложила ввести льготы в общественном транспорте для пенсионеров и школьников

First News Media14:43 - Сегодня
Омбудсмен предложила ввести льготы в общественном транспорте для пенсионеров и школьников

В Азербайджане необходимо внедрить льготы в общественном транспорте для пенсионеров, лиц с инвалидностью, школьников и студентов, с учетом практики зарубежных стран.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, региональным вопросам.

Она также отметила, что с учетом всестороннего анализа и оценок, проводимых в последние годы в связи с применением новых научно-медицинских знаний, а также положительного опыта других стран в этой области (например, опыта Турции), должно быть усилено обеспечение лиц, страдающих сахарным диабетом, инсулином и другими сахароснижающими препаратами, средствами для инъекций и самоконтроля:

"Кроме того, учитывая обязательность среднего образования в нашей стране и использование в учебных программах, наряду с учебниками, также учебных пособий и вспомогательных материалов, крайне необходимо предоставлять эти материалы учащимся за счет государства, а также увеличить существующие штаты психологов в средних школах, в соответствии с количеством учащихся".

Алиева также добавила, что необходимо пересмотреть финансовое обеспечение, предусмотренное в постановлении Кабинета министров "О мерах по стимулированию привлечения медицинских кадров в медицинские учреждения в сельской местности" в соответствии с современными социально-экономическими требованиями.

Поделиться:
242

Актуально

Политика

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с годовщиной Победы в Отечественной войне

Xроника

Награждены лица, проявившие особые заслуги в защите территориальной целостности ...

Xроника

Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Минобороны

Политика

МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после ...

Общество

5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО

На этих улицах Баку установлены новые пешеходные переходы и пандусы - ФОТО

В ноябре можно будет наблюдать метеорный поток Леониды

По заказу Минкультуры издана книга «44 gün 23 saat 43 dəqiqə» - ФОТО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Опубликованы кадры тяжелой аварии в Гейгеле, в результате которой погибли два человека - ВИДЕО

Жена Рамиза Мехтиева также освобождена от занимаемой должности

От +24 до первых заморозков: Опубликован прогноз на ноябрь по Азербайджану

Дедушка убитой мужем Гюльтекин: Она была замужем всего два месяца, он выпустил в спящую пять патронов - ВИДЕО

Последние новости

Награждены лица, проявившие особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Сегодня, 16:54

Стало известно, кто проведёт «Детское Евровидение-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 16:52

Президент Азербайджана наградил военнослужащих

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания военнослужащим Минобороны

Сегодня, 16:47

МИД Азербайджана: Место подписания мира с Арменией можно обсудить лишь после выполнения всех условий

Сегодня, 16:40

Азербайджан надеется на скорое открытие посольства Сирии в Баку

Сегодня, 16:38

Экс-министра экономики Армении задержали по делу об отмывании денег - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:34

Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку - важный шаг для нормализации отношений

Сегодня, 16:30

Участие Азербайджана в саммите ЕПС в Ереване на высшем уровне маловероятно - МИД

Сегодня, 16:28

5-й люкс-автомобиль в розыгрыше Bakcell передан своему владельцу - ФОТО

Сегодня, 16:26

В Баку ожидают, что Ереван выполнит обязательство о неразмещении третьих сил на границе

Сегодня, 16:24

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с годовщиной Победы в Отечественной войне

Сегодня, 16:22

Гаджизаде: Следующая встреча платформы «3+3» должна пройти в Азербайджане

Сегодня, 16:13

На этих улицах Баку установлены новые пешеходные переходы и пандусы - ФОТО

Сегодня, 16:10

Айхан Гаджизаде: В двусторонней повестке Баку и Парижа фактически начался новый этап

Сегодня, 16:08

В ноябре можно будет наблюдать метеорный поток Леониды

Сегодня, 16:05

Баку рассчитывает на действенные шаги США по полной отмене 907-й поправки

Сегодня, 16:03

Прокурор огласил часть документов и доказательств, относящихся к Давиду Бабаяну

Сегодня, 16:00

МИД РФ: Баку и Еревану предстоит немало сделать для нормализации

Сегодня, 15:58

По заказу Минкультуры издана книга «44 gün 23 saat 43 dəqiqə» - ФОТО

Сегодня, 15:55
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30