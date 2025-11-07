Вагифу Гурбанову присвоено звание Национального героя

Президент Азербайджана своим распоряжением присвоил звание Национального героя Вагифу Гурбанову посмертно.

В.Гурбанов родился в 1967 году в Баку.

Он стал первым военным летчиком во время Первой Карабахской войны.

8 апреля 1992 года азербайджанская авиация получила первый боевой самолет - штурмовик Су-25, который был угнан старшим лейтенантом В.Гурбановым с аэродрома Ситалчай, где базировался 80-й отдельный штурмовой авиаполк.

С 8 мая он начал совершать регулярные вылеты на штурмовике из гражданского аэродрома в Евлахе в зону боевых действий в Карабахе. 13 июня 1992 года его самолет был сбит во время боевых действий в районе Аскерана.