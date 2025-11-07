 Открылась фотовыставка «По дороге Победы к Великому Возвращению» - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

First News Media18:25 - Сегодня
7 ноября, в День Победы, Государственный Комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики совместно с Управлением Приморского бульвара организовал фотовыставку «По дороге Победы к Великому Возвращению».

Экспозиция, открывшаяся в Приморском национальном парке и продлится в течение месяца, отражает процессы масштабного восстановления освобождённых территорий и результаты реализации Государственной программы «Великое Возвращение». Благодаря выставке жители и гости столицы могут наглядно познакомиться с современными градостроительными моделями, реализованными Азербайджаном на этих землях в рекордно короткие сроки.

После исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджан вступил в новый этап градостроительного развития. За пять лет на территориях, переживших разрушения, урбицид и экоцид, достигнуты впечатляющие результаты, ставшие международным примером успешного послевоенного восстановления. Современная градостроительная политика страны базируется на принципах человекоцентричности, устойчивости и инноваций.

За этот период был утверждён Генеральный план освобождённых территорий, генеральные планы восьми городов, а также ведётся разработка генеральных планов Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенда. Одновременно утверждены проектные документы более чем по девяноста сёлам и посёлкам, а проектирование двадцати населённых пунктов находится на завершающей стадии. Эти документы заложили основу для формирования сбалансированной, комфортной и социально-экономически устойчивой городской среды.

В рамках проектов возводятся новые жилые комплексы, школы, больницы, учреждения образования, культуры и общественного обслуживания, создаются улично-дорожные сети, туристические и рекреационные зоны, промышленные парки. Активно внедряются энергосберегающие технологии и «умные» инфраструктурные решения. Особое внимание уделяется реставрации архитектурных памятников и гармоничному сочетанию исторического наследия с современными инновациями.

В результате уже состоялось возвращение бывших вынужденных переселенцев в 30 населённых пунктов десяти районов — 6 городов, 2 посёлка и 22 села. На этих территориях сегодня живут, работают и учатся около 60 тысяч человек.

Фотовыставка «По дороге Победы к Великому Возвращению» передаёт дух этих преобразований, оживляя через объектив фотографа историю возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. На снимках запечатлены масштабные градостроительные и инфраструктурные проекты, сцены возвращения людей на родную землю — всё это символизирует Победу, наполняя зрителей чувством гордости, оптимизма и веры в будущее.

Прошедшие пять лет стали для Азербайджана эпохой формирования новой городской реальности. Возрождение страны вышло за рамки строительного бума, превратившись в создание уникальной модели устойчивого послевоенного градостроительства, сочетающей традиции, инновации и заботу о человеке.

