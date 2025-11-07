Панджали Теймурову присвоено звание Национального героя

Распоряжением президента Ильхама Алиева прапорщику Панджали Нурмаммед оглу Теймурову присвоено звание «Национальный герой Азербайджана» посмертно.

Панджали Теймуров родился 24 марта 1981 года в селе Азарюд Астаринского района, в 1999 году Астаринским райвоенкоматом был призван на военную службу. За время службы освоил профессию разведчика и стал самым опытным разведчиком в воинской части. По завершении военной службы добровольно ее продолжил в недавно созданном разведывательно-диверсионном батальоне азербайджанских войск специального назначения и с честью прослужил в азербайджанской армии 17 лет. Панджали Теймуров женился в августе 2013 года.

Прапорщик Панджали Теймуров во время перестрелок на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск в апреле 2016 года вступил в бой с противником на Тертерском направлении и вместе со своими боевыми товарищами – Мурадом Мирзоевым, Самидом Имановым и Мухудом Оруджевым – отличился личной храбростью, захватив высоты Талыш и уничтожив большое количество военных противника. 3 апреля он погиб.

Панджали Теймуров был похоронен 11 апреля в селе Азаруд Астаринского района, где он родился. Панджали, награждённый различными боевыми наградами и медалями за успешное выполнение боевых задач, указом Президента страны в 2015 году по представлению командования, учитывая его высокие навыки и профессионализм и образцовую службу в ходе спецоперации на оккупированных территориях, был награждён медалью «За отвагу».