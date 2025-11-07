McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ представили театральную постановку с участием детей шехидов - ФОТО

McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) организовал театральную постановку с участием детей шехидов Второй Карабахской войны, посвящённую 5-й годовщине Великой Победы Азербайджана.

Показ спектакля состоялся на сцене Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя в рамках социального проекта «Qəhrəman övladları səhnədə» («Дети героев на сцене»).

Сюжет постановки переносит детей в прошлое, где с помощью «машины времени» они встречаются с выдающимися личностями и мыслителями Азербайджана. На сцене вместе с детьми шехидов выступили профессиональные актёры, подчеркнув значимость преемственности поколений, исторической памяти и национальной гордости.

Завершением мероприятия стало выступление детского хора «Zəfər sədası» («Зов Победы»), который исполнил патриотические композиции, наполнив финал программы особой эмоциональной атмосферой.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты и является частью комплекса инициатив, приуроченных к 5-й годовщине Победы. Подписанный документ укрепляет сотрудничество сторон в области корпоративной социальной ответственности, направленной на поддержку детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

За последние годы McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты реализовал целый ряд социальных, образовательных и творческих инициатив, объединяющих благотворительность и развитие. Среди них — ежегодное обеспечение школьными принадлежностями детей шехидов , поддержка обучения и развития детей, включая финансирование образовательных программ и курсов, а также участие в международных олимпиадах; организация летнего отдыха для детей из семей шехидов и ветеранов; проведение праздничных мероприятий в ресторанах McDonald’s, приуроченных к Новрузу, Международному дню защиты детей, Новому году и другим значимым датам.

Эти программы отражают последовательную и системную работу сторон, направленную на поддержку и развитие детей, раскрытие их потенциала и укрепление уверенности в собственных силах.