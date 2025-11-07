Хикмет Гаджиев обсудил с постпредами НАТО мирную повестку между Баку и Ереваном
Вопросы региональной безопасности и продвижения мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией обсуждены на встрече помощника Президента – завотделом Администрации президента по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева с постпредами стран-членов НАТО, находящимися с ознакомительным визитом в Баку.
Об этом Гаджиев сообщил на своей странице в социальной сети Х.
«Мы получили общее представление о плодотворном и успешном партнёрстве НАТО и Азербайджана, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и продвижению мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией», - отметил Гаджиев.
