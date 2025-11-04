В Азербайджане создается информационная система «Судебная экспертиза»
Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании информационной системы «Судебная экспертиза».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно указу, информационная система "Судебная экспертиза" создается с целью электронизации деятельности государственных органов (учреждений) в сфере судебной экспертизы, формирования общей базы данных и знаний, а также обеспечения доступности использования этой базы.
Функции владельца и оператора системы будет осуществлять Министерство юстиции.
Расходы, связанные с созданием, содержанием, организацией деятельности, управлением и совершенствованием информационной системы, будут финансироваться за счет средств государственного бюджета.
