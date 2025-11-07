 Трамп: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной Азии | 1news.az | Новости
Трамп: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной Азии

First News Media09:30 - Сегодня
Трамп: Проект TRIPP способствует торговой активности стран Центральной Азии

Проект TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа») - это маршрут, который проходит через экономически важный регион мира и будет способствовать росту торговой активности по ту сторону Каспийского моря и поможет народам Центральной Азии, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами стран региона.

Он напомнил, что реализация этого маршрута стала возможной после исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Это историческое соглашение также включает строительство нового маршрута Трампа. Это прекрасно. Они (Азербайджан и Армения - ред.) назвали его в честь меня. Я действительно это высоко ценю. На самом деле это большое соглашение. Это новый маршрут Трампа для международного мира. Это дорога, проходящая через экономически важный регион мира, которая увеличит торговую деятельность на другой стороне Каспийского моря и поможет народам Центральной Азии. Я уверен, что каждая страна, присутствующая здесь сегодня, принимая возможность, предоставленную нашим соглашением, воспользуется возможностями мира», - отметил Трамп.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа" - 42-километровый участок коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) в рамках разблокирования региональных коммуникаций.

Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

Источник: Report

МВД задержало группу инфлюенсеров, рекламирующих незаконные азартные игры - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Новые кадровые назначения в Агентстве DOST

Сегодня, 13:42

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Словакии - ФОТО

Сегодня, 13:37

В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Сегодня, 13:34

Завсектором Администрации Президента: «Неуместное употребление иностранных слов в медиа нарушает нормы литературного языка»

Сегодня, 13:25

График работы банков, «Azərpoçt» и обменных пунктов в Азербайджане в праздничные дни

Сегодня, 13:12

В Азербайджане сегодня сокращённый рабочий день

Сегодня, 13:02

В США призвали отменить 907-ю поправку: «Выгоды будут колоссальными»

Сегодня, 12:55

Президент Ирана предупреждает о возможной эвакуации Тегерана

Сегодня, 12:52

CNN: военнослужащие отравились неизвестным порошком на авиабазе США

Сегодня, 12:40

В Милли Меджлисе Азербайджана обсуждают проект госбюджета на 2026 год

Сегодня, 12:30

В Баку пропал 69-летний мужчина

Сегодня, 12:25

Скончался главный редактор Technote.az Эмиль Наджафов

Сегодня, 12:15

Парк Победы и Музей Победы переданы ИВ города Баку компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

Сегодня, 11:35

Стала известна повестка визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан

Сегодня, 11:20

Неубиваемый смартфон HONOR X9d с батареей 8300 мА·ч уже в продаже - ФОТО

Сегодня, 11:10

О режиме работы центров «ASAN xidmət» и «ASAN kommunal» в предстоящие праздничные дни

Сегодня, 11:05

Племянник Майкла Джексона сыграл короля поп-музыки в байопике «Майкл» - ТРЕЙЛЕР

Сегодня, 11:00

В Гяндже изъяли десятки бутылок поддельных алкогольных напитков - ФОТО

Сегодня, 10:55
