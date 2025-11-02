 Армянские должностные лица приняли участие в очередной литургии во главе с опальным священником | 1news.az | Новости
Армения

First News Media16:26 - Сегодня
В Армении в монастыре Ованаванк 2 ноября прошла вторая литургия с участием лишённого сана иерея Степана Асатряна.

До ее начала премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в Facebook короткое видеообращение, в котором, в частности, заявил, что литургия в Ованаванке является «путем к освобождению Первопрестольного Святого Эчмиадзина, от тех, кто держит его закованным в когтях скверны».

В церемонии, кроме премьера, также приняли участие спикер парламента, ряд министров, главы нескольких областей Армении, а также депутаты от правящей партии «Гражданский договор» и сторонники властей.

В ходе церемонии лишенный сана Степан Асатрян заявил, что на первом месте для каждого должно быть государство и государственность, а на втором – церковь. «У Арцаха не было государственности, но были церкви. Из-за отсутствия государственности мы потеряли наши церкви», — сказал он.

После церемонии в беседе с журналистами спикер парламента Ален Симонян заявил, что смена руководства Армянской Апостольской церкви должна произойти до парламентских выборов 2026 года. «До этого это нельзя политизировать», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности отсрочки смены главы ААЦ до получения «Гражданским договором» одобрения этих действий на выборах. Симонян призвал Католикоса всех армян Гарегина II уйти с поста, заявив, что начатый властями процесс не будет остановлен. «Он должен понимать, что не должен доводить до момента, когда у него не будет альтернативы. Пока у него есть альтернатива, он сам может принять это решение», — сказал Симонян.

Источник: Armenia Today

Армянские должностные лица приняли участие в очередной литургии во главе с опальным священником

Армянские должностные лица приняли участие в очередной литургии во главе с опальным священником

