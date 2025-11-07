Экс-министра экономики Армении задержали по делу об отмывании денег - ОБНОВЛЕНО

Следственный комитет Армении сообщил детали дела, по которому задержан экс-министр экономики Ваан Керобян.

По версии следствия, члены преступной организации в 2008-2014 гг. занимались отмыванием денег в особо крупных размерах.

Отмечается, что собственник одного из винно-коньячных предприятий при помощи сотрудников Комитета кадастра недвижимости незаконно приватизировал 3 земельных участка в Ереване площадью 40, 19,3 и 14,5 га соответственно. Члены преступной организации заложили эти участки в различных банках и взяли кредиты на более чем 10 млн долларов.

После этого бывший руководитель территориального подразделения Комитета кадастра в нарушение своих законных полномочий оформил свидетельства о собственности для дальнейшего отмывания денег путем фиктивных гражданско-правовых сделок.

Как отметили в СК, на этапе предварительного следствия был раскрыт круг лиц, замешанных в этой преступной схеме. В их квартирах проведены обыски, выявлены важные для следствия предметы. В отношении 12 лиц принято решение о задержании. Семеро из них уже задержаны. Следствие продолжается.

Напомним, в начале 2024 года против Керобяна и ряда сотрудников министерства экономики были возбуждены уголовные дела. Их обвиняли в хищении средств при реализации программы развития интенсивных садов, а также в создании препятствий для компаний, участвующих в тендерах. Керобян провел несколько месяцев под домашним арестом, но был освобожден в июне 2024 года.

Правоохранители задержали экс-министра экономики Армении Ваана Керобяна.

После обыска в доме бывшего министра его забрали правоохранители.

Ранее Керобян обратился в Европейский суд по правам человека по вопросу незаконности своего пребывания под домашним арестом в рамках возбужденного против него уголовного дела о хищениях госсредств при реализации программы развития интенсивных садов.

